Arrestato 19enne | 41g di erba e cocaina nel parco

Un giovane di 19 anni, residente a Ravenna e di origine tunisina, è stato fermato dalla polizia locale nel pomeriggio di lunedì nel parco ‘Mani Fiorite’ in via Eraclea. Durante il controllo, sono stati trovati 41 grammi di erba e cocaina. L’arresto è stato eseguito sul posto e il ragazzo è stato portato in commissariato.

Un giovane di diciannove anni, residente a Ravenna e di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla polizia locale nel pomeriggio di lunedì mentre si trovava nel parco ‘Mani Fiorite’ in via Eraclea. L’intervento ha portato al sequestro di una quantità di sostanze stupefacenti che gli agenti hanno valutato incompatibile con un uso puramente personale, indicando chiaramente l’intenzione di spaccio. Il fatto è stato subito segnalato alla magistratura, portando alla convalida dell’arresto e all’applicazione di una misura cautelare specifica per il soggetto. Il dettaglio operativo dell’intercettazione. L’azione delle forze dell’ordine si è svolta quando le lancette indicavano circa le 14:00, in un momento di controllo di routine che si è rivelato decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Droga al parco. Arrestato 19enneLa polizia locale ha arrestato lunedì pomeriggio (erano circa le 14) un 19enne di nazionalità tunisina residente a Ravenna, già noto alle forze... Paliano, 19enne arrestato per spaccio: sequestrate cocaina, hashish e marijuanaNel pomeriggio del 3 gennaio scorso i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dalla Comando Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 19enne...