Supermercati e negozi aperti domenica e festivi I sindacati tornano all’attacco

Supermercati e negozi saranno aperti anche domenica e giorni festivi, con i sindacati che tornano a protestare contro questa modalità di apertura. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno ripreso la questione, rinnovando la loro opposizione alla scelta di mantenere attivi i servizi di vendita durante i giorni di riposo. La disputa riguarda ancora una volta le modalità di apertura nel settore del commercio.

Roma, 11 marzo 2026 – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs riaprono il cantiere mai davvero chiuso delle aperture domenicali e festive nel commercio. Le tre sigle hanno scritto al presidente della X Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Luigi Gusmeroli, chiedendo di calendarizzare al più presto le proposte di legge sulla regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali. La richiesta non riguarda un dettaglio organizzativo, ma uno dei nodi più sensibili del terziario italiano: quello di un comparto che coinvolge oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori e che da anni attendono una revisione capace di tenere insieme concorrenza, diritti e sostenibilità sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

