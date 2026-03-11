Sulle tracce della memoria | il finissage di Anfalkraw dedicato alla persecuzione dei kurdi in Iraq
Lunedì 16 marzo a Villa Mussolini si terrà il finissage della mostra “Anfalkraw”, dedicata alla persecuzione dei kurdi in Iraq. L’evento chiude un percorso espositivo che ha affrontato i temi della memoria storica e dei diritti umani attraverso diverse testimonianze. La giornata comprende una sessione di studio e un momento di riflessione pubblica, con la partecipazione di esperti e rappresentanti della comunità coinvolta.
