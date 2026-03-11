È in programma un dibattito pubblico riguardo al nuovo Piano regolatore della città, con l'obiettivo di avviare rapidamente le procedure per il suo aggiornamento. L'attuale strumento urbanistico viene considerato superato e inadeguato, poiché risale a un'epoca diversa e non risponde più alle esigenze di sviluppo della zona. La questione è al centro delle discussioni tra amministratori, cittadini e professionisti del settore.

"Lo strumento urbanistico attuale è ormai superato e anacronistico, essendo stato immaginato tra il 1995 e il 1998 in un contesto sociale e tecnologico oggi remoto": lo fa notare il capogruppo di Perugia Civica, Nilo Arcudi, che con il Gruppo Misto hanno tenuto una conferenza stampa per presentare l’ordine del giorno depositato al fine di sollecitare l’avvio dell’iter del nuovo Piano Regolatore Generale. "E’ fondamentale immaginare oggi una pianificazione che sia finalmente in sintonia con l’evoluzione e i cambiamenti necessari per costruire la città del futuro ". Il nuovo piano regolatore dovrà puntare a ridurre le previsioni di cubatura e di espansione urbanistica, concentrandosi invece sulla riqualificazione urbana, sul recupero delle aree esistenti e sulla rigenerazione dei quartieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Subito il nuovo Piano regolatore". Dibattito sul futuro della città

