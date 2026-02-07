La città e il nuovo Piano regolatore | Napoli sarà una città per soli ricchi?

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara a cambiare volto con il nuovo piano regolatore approvato dal Comune. In città si temono rischi di speculazione immobiliare, soprattutto nelle zone dell’Est, dove cambiano le destinazioni d’uso, e a Bagnoli, dove si punta alla riqualificazione. La domanda ora è: Napoli diventerà una città per pochi ricchi? La paura di una ghettizzazione si fa strada tra residenti e operatori del settore.

Il nuovo piano regolatore del Comune porterà nuovi rischi speculativi, tra l'area Est interessata dai cambi di destinazione d'uso, e l'area Ovest con la riqualificazione di Bagnoli. A questo si aggiunge l'impatto dell'overtourism e la scarsissima capacità di risposta sull'edilizia popolare. In futuro rischia di vivere a Napoli, solo chi se lo può permettere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Piano Regolatore

Casa, la variante al Piano. Lisei: "Bloccherà la città a vantaggio dei ricchi"

L’intenzione di realizzare una variante al Piano Casa nel quartiere Piano ha suscitato critiche, con Lisei che evidenzia come questa scelta possa favorire i più ricchi, limitando lo spazio pubblico.

Nuovo piano del traffico, la svolta: "Vogliamo una città vivibile"

Il nuovo piano del traffico mira a migliorare la qualità della vita in città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Piano Regolatore

Argomenti discussi: I giovani, la città e il futuro, si chiude il percorso ‘Civis anch’io’; La città messa in posa; Siamo tutti pedoni. A Bologna la città 30 è una politica win-win. L'intervista ad Andrea Colombo - FIAB; Catania non corre: Sant’Agata attraversa la città e la tiene unita.

la città e ilLa Città Ideale su Rai3: Napoli protagonista dell’ultima puntata del programma di Massimiliano OssiniUn momento centrale della puntata è dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare una comicità capace di restituire Napoli a ... ilgazzettinovesuviano.com

la città e ilLa Città Ideale 7 febbraio: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo TroisiLa Città Ideale sabato 7 febbraio su Rai 3: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo Troisi. Ospite anche Jago ... lifestyleblog.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.