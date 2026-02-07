La città e il nuovo Piano regolatore | Napoli sarà una città per soli ricchi?

Napoli si prepara a cambiare volto con il nuovo piano regolatore approvato dal Comune. In città si temono rischi di speculazione immobiliare, soprattutto nelle zone dell’Est, dove cambiano le destinazioni d’uso, e a Bagnoli, dove si punta alla riqualificazione. La domanda ora è: Napoli diventerà una città per pochi ricchi? La paura di una ghettizzazione si fa strada tra residenti e operatori del settore.

Il nuovo piano regolatore del Comune porterà nuovi rischi speculativi, tra l'area Est interessata dai cambi di destinazione d'uso, e l'area Ovest con la riqualificazione di Bagnoli. A questo si aggiunge l'impatto dell'overtourism e la scarsissima capacità di risposta sull'edilizia popolare. In futuro rischia di vivere a Napoli, solo chi se lo può permettere.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’intenzione di realizzare una variante al Piano Casa nel quartiere Piano ha suscitato critiche, con Lisei che evidenzia come questa scelta possa favorire i più ricchi, limitando lo spazio pubblico.

