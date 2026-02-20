Studente accoltellato a Milano possibile giudizio immediato per 3 ragazzi monzesi

Tre adolescenti di Monza potrebbero affrontare un processo rapido dopo aver accoltellato uno studente di 22 anni a Milano il 12 ottobre. La vittima, studente della Bocconi, è stata ferita durante una lite in strada. La polizia ha fermato i ragazzi poco dopo l’aggressione, e ora si valuta se procedere con il giudizio immediato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.

Possibile giudizio immediato per i tre minorenni - all'epoca dei fatti - che hanno aggredito lo studente 22enne della Bocconi lo scorso 12 ottobre. È quanto scritto nell'atto del gip del tribunale dei minori e notificato ai legali dei giovani nei giorni scorsi. Intorno alle 3 del 12 ottobre 2025, uno studente 22enne dell'Università Bocconi di Milano è stato aggredito nel capoluogo meneghino da 5 ragazzi in corso Como. I 5 ragazzi, tutti di Monza di cui 3 minorenni all'epoca dei fatti, dopo aver chiesto al 22enne di scambiare 50 euro lo hanno aggredito a calci e pugni oltre ad assestargli due coltellate, una al gluteo e l'altra al torace, lasciandolo in terra in gravissime condizioni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

