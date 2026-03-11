A partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo inizierà i lavori di rifacimento del manto stradale di via Aguta, nel tratto tra via Cogollo e la carraia Gallanza a Villanova. La strada sarà chiusa al traffico per due settimane mentre vengono eseguite le operazioni di ripristino su circa sei chilometri di strada.

A partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto di circa sei chilometri compreso tra via Cogollo e la carraia Gallanza, nella frazione di Villanova.L’intervento, dell’importo totale di 468 mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Via Villagrazia, partono i lavori per il rifacimento del manto stradalePrenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in via Villagrazia, nel tratto compreso...

Aggiornamenti e notizie su Strada chiusa

Temi più discussi: Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionato; Ceres, lavori notturni sulla Provinciale 1: strada chiusa dalle 22 alle 6 per due settimane; Scontro tra un'auto e un furgone sulla San Vitale fra Bagnacavallo e Russi: tre feriti e strada chiusa per oltre un'ora; Sant'Omobono, partono i lavori a Selino Alto: strada chiusa di giorno per due mesi.

Il furgone esce di strada, abbatte diverse vigne e piante e poi finisce in un boschetto (FOTO). Statale chiusa per quasi due oreLEVICO TERME. Ha perso il controllo del furgone, che è uscito di strada, ha abbattuto anche vigne, con annessi pali di sostegno e poi ha terminato la propria corsa incontrollata, dopo aver travolto al ... ildolomiti.it

Schianto lungo la via Pontina, si scontrano due veicoli e un trattore: strada chiusa e codePaura sulla via Pontina dove si è verificato un incidente fra due veicoli e un trattore a pochi passi da Terracina ... fanpage.it

Si apre una voragine. Strada chiusa e bus deviati LEGGI L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/43129395026123 facebook

Marassi, auto si ribalta in via Robino: strada chiusa x.com