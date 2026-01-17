Scomparsa del presidente della Fiorentina | il cordoglio del Pisa Sporting Club

Il Pisa Sporting Club esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina dal 2019. La perdita di una figura di rilievo nel calcio italiano è un momento di riflessione e rispetto per il contributo lasciato allo sport. La nostra solidarietà va alla famiglia, alla società e a tutti i tifosi che condividono il dolore per questa perdita.

Il calcio italiano si è risvegliato in lutto: dalle prime ore della mattinata di sabato 17 gennaio si è diffusa la notizia della morte di Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina dal 2019. L'imprenditore italo americano si è spento all'età di 76 anni dopo un prolungato periodo di cure: la società viola ha comunicato la scomparsa del presidente alle 3:15 ora italiana. La Figc ha stabilito che in sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio prima delle gare organizzate dalle leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

