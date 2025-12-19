Sherlock Holmes prima del mito | Guy Ritchie riscrive l’origine del detective
Milano, 19 dicembre 2025 – Amazon Prime Video ha svelato il teaser trailer di Young Sherlock, uno dei titoli più attesi del 2026, che debutterà il 4 marzo prossimo. Già, perché questa nuova serie riporta indietro le lancette della leggenda di Sherlock Holmes. Prima della pipa. Prima del berretto e del suo mitico appartamento in Baker Street insieme all’inseparabile Watson. Alla regia c’è Guy Ritchie, che torna a mettere mano al personaggio più analizzato della storia della letteratura investigativa, ma scegliendo una strada diversa: l’origine. Oxford, 1870: il detective prima della disciplina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
