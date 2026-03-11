Servizio Civile | Bibbiena cerca giovani per soccorso

La Misericordia di Bibbiena ha annunciato l'apertura delle selezioni per il Servizio Civile, invitando i giovani a partecipare. La chiamata riguarda chi desidera dedicarsi al soccorso e all’assistenza, con le iscrizioni che sono ora ufficialmente aperte. L’appello è rivolto a chi vuole impegnarsi in attività di volontariato, in un periodo segnato da condizioni meteorologiche avverse come la pioggia di marzo 2026.

Sotto la pioggia battente di un mercoledì di marzo 2026, la Misericordia di Bibbiena lancia una chiamata alle generazioni più giovani: le selezioni per il Servizio Civile sono ufficialmente aperte. Il progetto, battezzato Ripartenza giallo-ciano, offre a ragazzi e ragazze dai diciotto ai ventotto anni un anno di vita attiva nel cuore del Casentino. Le candidature digitali scattano entro le 14:00 del prossimo 8 aprile, aprendo le porte a un percorso che mescola soccorso sanitario, assistenza sociale e formazione professionale. L’atmosfera è quella tipica della Toscana interna, dove il tessuto associativo non si limita al volontariato occasionale ma diventa motore di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio Civile: Bibbiena cerca giovani per soccorso Articoli correlati Servizio Civile 2026: Futuridea cerca 4 giovani volontari, domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale e tra gli enti ammessi c’è Futuridea, che potrà ospitare quattro giovani volontari... Servizio Civile tra farfalle e poesia: cercasi cinque giovani per il Servizio CivileAtlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servizio Civile La Misericordia di Bibbiena apre le selezioni per il Servizio CivileUn’esperienza umana, formativa e professionale al servizio della comunità. La Misericordia di Bibbiena ha aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale che permetterà a giovani tra i diciotto ... arezzonotizie.it Servizio civile all’Oratorio Don Bosco: un posto per i giovani del ValdarnoA San Giovanni si cerca un volontario da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale 2026 intitolato In Oratorio si Cresce!. lanazione.it