La Formula 1, gestita da Liberty Media, ha ampliato la sua presenza globale puntando su mercati come gli Stati Uniti e attirando nuovi tifosi, tra cui giovani e donne. La società ha investito in strategie di marketing e trasmissioni per aumentare la popolarità del campionato, che ora conta su un pubblico più diversificato. La trasformazione ha contribuito a far crescere il valore complessivo dell'impero sportivo.

"Il nostro sport non è mai stato così forte". I dirigenti tendono ad esagerare quando parlano dei propri business, ma non è questo il caso di Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1. Nel weekend è scattata la 77ª edizione del campionato mondiale automobilistico e, in effetti, un tale livello di popolarità globale, e quindi di sfruttamento degli asset commerciali, non era mai stato raggiunto. La Formula 1 è l’esempio perfetto di ciò che è diventata l’industria dello sport: una macchina da soldi che non conosce confini territoriali. Si è partiti dall’Australia e si termina ad Abu Dhabi, passando per tutti i continenti tranne l’Africa, dove si punta a tornare tra qualche anno (Sudafrica in pole). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie tv, nuovi tifosi, un impero globale: quanto vale e come fa soldi la Formula 1

