Come si chiama quel cogl? fuorionda di La Russa a Palazzo Madama sul senatore Nicita

Durante la seduta del 5 marzo a Palazzo Madama, un fuorionda del presidente del Senato ha captato un commento diretto rivolto a un senatore, suscitando attenzione tra i presenti. Il video della registrazione mostra il momento in cui si sente chiaramente la frase pronunciata da La Russa, senza che siano stati forniti dettagli sul contesto o sulle conseguenze di quell'intervento.

Nasce un caso da un fuorionda del presidente del Senato Ignazio La Russa che si ascolta in un video della seduta dell’Aula di Palazzo Madama del 5 marzo. Si discute della richiesta di aiuto dei Paesi del Golfo bersaglio delle rappresaglie iraniane. La Russa, che presiede l’assemblea, si rivolge ai suoi assistenti e chiede: "Come si chiama quel coglione che continua a urlare? ". Gli viene risposto che è il senatore Antonio Nicita del Pd. Poi La Russa gli dice: "Abbiamo apprezzato il suo intervento". Aggiunge un "prego" dopo il ringraziamento probabilmente del senatore e subito dopo: "Gentilissimo, proprio". Dopo la pubblicazione del video su Repubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

