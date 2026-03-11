Se la libertà per i malati di diabete passa per l’addio all’insulina

Per le persone con diabete di tipo 1, l’insulina rappresenta un elemento essenziale per la sopravvivenza. Questo farmaco ha evitato molte morti nel corso degli ultimi decenni, ma comporta anche la necessità di un monitoraggio continuo e di attenzione costante. La gestione quotidiana della malattia richiede sforzi continui e una vigilanza permanente per evitare complicazioni.

Per il diabete di tipo 1 l’insulina è un Giano bifronte: ha salvato milioni di vite nell’ultimo secolo, ma obbliga a un’allerta costante e al costante terrore di sbagliare. In un editoriale pubblicato su ‘The Lancet’ Lorenzo Piemonti, direttore Istituto Ricerca sul Diabete del San Raffaele di Milano e già coordinatore scientifico della Società Italiana di Diabetologia analizza le nuove sfide per diabetologi e pazienti: prima fra tutte la libertà dall’insulina. Un obiettivo possibile grazie alla ricerca e alle novità in cantiere, destinato ad aprire una serie di interrogativi sul fronte della sostenibilità. L’insulina e la delega al paziente. “La scoperta dell’insulina ha cambiato la storia di queste persone trasformando il diabete di tipo1 da malattia ‘acuta’ a ‘cronica degenerativa’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

