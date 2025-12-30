Schlein vs Meloni su manovra | E’ per ricchi Premier | ‘Seria e responsabile’

Nel dibattito politico sulla manovra economica, le opinioni si confrontano tra Chiara Schlein, che la definisce “per ricchi”, e il Premier Meloni, che la descrive come “seria e responsabile”. La discussione riflette le diverse visioni sulle misure adottate, considerate un passo importante per la stabilità dell’Italia. Entrambi sottolineano l’importanza di un approccio equilibrato per sostenere il Paese in un momento di sfide economiche.

Roma, 30 dic. (askanews) – Una manovra “seria e responsabile”, un “altro passo per un’Italia più solida”. No, è “sbagliata”, non affronta le “diseguaglianze” e anzi “aiuta i più ricchi”. Sull’approvazione finale della manovra va in scena l’ultimo scontro (a distanza) tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Alla Camera la leader Pd prende la parola in dichiarazione di voto per ribadire tutte le critiche Dem alla legge di bilancio. “La prima preoccupazione degli italiani – scandisce – sono sanità e spesa. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Meloni: "Manovra seria e responsabile" Leggi anche: Ok della Camera, la manovra è legge con 216 sì. Meloni: “Manovra seria e responsabile” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Schlein contro il governo: “Una manovra sbagliata, la maggioranza ha fallito”; Manovra, Schlein contro Meloni: «Tradisce ogni promessa, Italia in un vicolo cieco»; Schlein “Manovra pessima, Meloni fa cassa sulle pensioni”; Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana. Schlein vs Meloni su manovra: “E’ per ricchi”. Premier: ‘Seria e responsabile’ - (askanews) – Una manovra “seria e responsabile”, un “altro passo per un’Italia più solida”. askanews.it

Schlein attacca: “Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi. Non vi crede più nessuno” - “Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d’attesa per la sanità. ilfattoquotidiano.it

Manovra è legge, disco verde alla Camera. Maggioranza soddisfatta, per Schlein "aiuta i più ricchi" - è legge dopo l'ok definitivo della Camera che arriva poco prima delle 13 concludendo un iter, lungo e ... finanza.repubblica.it

ELLY SCHLEIN ATTACCA GIORGIA MELONI, CALENDA LA DIFENDE, LA UMILIA E LEI SI INNERVOSISCE

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.