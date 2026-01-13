Gli atleti italiani si sono distinti nella prima prova di discesa a Wengen, conquistando i primi tre posti della classifica. Franzoni si è distinto con una performance di rilievo, aprendo con successo il fine settimana di gare valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. La competizione si conferma un momento importante per il team azzurro, che punta a risultati significativi nella stagione in corso.

Ottimo inizio per l'Italia nel fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Nella prima prova della discesa (che andrà in scena sabato alle ore 12.30), infatti, è arrivata una splendida tripletta con i nostri portacolori che sembrano avere approcciato nel migliore dei modi al leggendario Lauberhorn. Davanti a tutti si è classificato Giovanni Franzoni che, sceso con il pettorale numero 24 ha piazzato il miglior tempo in 2:28.68, spingendo al massimo dall'inizio fino al traguardo. Alle sue spalle Mattia Casse che si è fermato a 1.45 dal connazionale, lasciando quasi tutto il suo distacco nell'ultimo settore.

© Oasport.it - Italiani scatenati nella prima prova di discesa a Wengen: 3 ai primi 3 posti, Franzoni vola

