Marco Squarta, europarlamentare, ha condiviso sui social un ricordo personale dedicato a Perugia, esprimendo dolore e affetto. Nel suo messaggio, ha ricordato con emozione un momento speciale legato alla città, sottolineando quanto restera` nel suo cuore. Un gesto che riflette il legame profondo e sincero tra l’uomo e il luogo, testimoniando l’importanza di condividere emozioni autentiche in momenti di riflessione.

Un ricordo personale, carico di dolore e affetto, quello condiviso dall’europarlamentare Marco Squarta sui social. A quattro anni dalla scomparsa, il politico di Perugia ha pubblicato una foto privata accompagnata da parole intense, che raccontano una perdita ancora difficile da accettare. “Esattamente 4 anni fa ci hai lasciati. Difficile accettare che sia successo a soli 57 anni. Maledettamente difficile”, scrive l’europarlamentare, ricordando una battaglia durata otto mesi contro un tumore che non ha lasciato scampo. Nel suo messaggio, Squarta rievoca il momento della notizia, definendolo una “maledetta chiamata” capace di fermargli il cuore per un attimo, e ripercorre con commozione gli ultimi giorni segnati da dolori e sofferenze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Il ricordo intimo di Marco Squarta: “Sarai sempre nel mio cuore”

