A Sanremo, nella settimana dal 12 al 18 marzo 2026, si svolge una varietà di proiezioni cinematografiche senza l’uso dell’Ariston Cinema. Sono previsti diversi film che vengono proiettati in sale distribuite in tutta la città, con prezzi variabili a seconda della pellicola e del giorno. La programmazione si presenta come un’alternativa alla tradizionale settimana di eventi legati al festival.

La settimana che va dal 12 al 18 marzo 2026 a Sanremo offre una panoramica cinematografica frammentata ma vivace, segnata dall’assenza dell’Ariston Cinema. Mentre il grande teatro del festival resta chiuso per lo smontaggio delle strutture, gli altri complessi della città continuano l’attività con palinsesti vari e orari precisi. I prezzi di ingresso si mantengono stabili: 9 euro per l’intero, 7 per il ridotto e 6 euro nel giorno dedicato al cinema economico. Il Ritz propone Il bene comune in tre sessioni serali, mentre Roof 1 ospita Jumpers – un salto tra gli animali e Il testamento di Ann Lee. Al Roof 2, la proiezione di “Arco subisce una sospensione specifica solo il 17 marzo, lasciando spazio a Keeper nella stessa giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: cinema senza Ariston, ecco i film e i prezzi

