Sanremo 2027 | prezzi stabili per avere i biglietti all’Ariston

Per il Festival di Sanremo 2027, i prezzi dei biglietti per l’Ariston rimangono invariati. Il presidente di Federalberghi Sanremo ha inviato un messaggio agli associati per affrontare la crisi degli alloggi in vista dell’evento. La comunicazione riguarda principalmente la gestione delle prenotazioni e delle disponibilità di strutture ricettive durante il periodo della manifestazione.

Il presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele, ha inviato una comunicazione urgente agli associati per gestire la crisi degli alloggi in vista del Festival 2027. La lettera impone un congelamento delle prenotazioni fino a maggio e lega l'accesso ai biglietti dell'Ariston al rispetto delle tariffe stabili. Questa mossa risponde alle preoccupazioni della Rai e delle case discografiche riguardo agli aumenti dei prezzi alberghieri che hanno raggiunto il 30%. La città si trova in un momento delicato dove la permanenza della kermesse non è data per scontata. La situazione nasce da recenti scontri tra il servizio pubblico radiotelevisivo e il Comune di Sanremo, seguiti da incontri con le associazioni discografiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

