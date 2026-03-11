Salvare la memoria dove la guerra distrugge | a Novara l' incontro con Maria Luisa Russo

A Novara, si terrà un evento dedicato alla conservazione della memoria in zone colpite dalla guerra. Maria Luisa Russo sarà la protagonista dell'incontro nel ciclo “Donne di carattere e libri”, durante il quale dialogherà con Alfredo Ghidelli. L'appuntamento si svolge in un momento di approfondimento culturale, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare testimonianze e ricordi legati a contesti di conflitto.

Il prossimo incontro del ciclo "Donne di carattere e libri", vedrà come protagonista Maria Luisa Russo, in dialogo con Alfredo Ghidelli. In programma per venerdì 13 marzo, alle ore 18,30, presso la sala consiliare della Provincia di Novara, in piazza Giacomo Matteotti, 1, a Novara. L'ingresso è gratuito, gradita la prenotazione: [email protected] In un tempo in cui i conflitti armati mettono a rischio non solo vite umane, ma anche l'identità culturale dei popoli, il Novara Libro Festival propone una testimonianza di grande forza e attualità.