Stasera su Rai 1 debutta La Preside, una nuova fiction in quattro puntate con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora. La serie affronta il tema del ruolo della scuola nel cambiare vite, raccontando con realismo e sobrietà la sfida di una dirigente scolastica che si impegna per salvare un liceo di Caivano, mettendo in luce la determinazione e le difficoltà di un gesto civile.

Arriva questa sera in prima serata su Rai 1 La Preside, nuova serie italiana in quattro puntate che mette al centro una domanda semplice e radicale: la scuola può salvare una vita? La risposta non viene data per slogan, ma attraverso una storia che intreccia realismo, tensione civile e un’energia narrativa molto concreta, costruita attorno a una dirigente scolastica che sceglie di andare dove nessuno vuole andare e di restarci, anche quando ogni gesto diventa rischio. Al centro c’è Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori, preside combattiva e visionaria, liberamente ispirata alla figura reale di Eugenia Carfora, simbolo di riscatto educativo in un territorio segnato da dispersione scolastica e criminalità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La storia vera di La Preside, la nuova fiction Rai con Luisa Ranieri ispirata alla lotta di Eugenia Carfora per salvare un liceo di Caivano

