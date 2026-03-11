Salerno 17 marzo | il dibattito che cambia la giustizia

Il 17 marzo a Salerno si terrà un dibattito pubblico promosso dal Centro Professionale Senatus, con l’obiettivo di discutere i quesiti referendari sulla giustizia in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo. L’evento coinvolgerà diversi relatori e rappresentanti del settore legale e si svolgerà in una sede che ospiterà i partecipanti e il pubblico interessato.

Un dibattito pubblico organizzato dal Centro Professionale Senatus si terrà il 17 marzo a Salerno per analizzare i quesiti referendari sulla giustizia previsti per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa, promossa dall'avvocato Michele Landi, mira a fornire un'analisi tecnica e imparziale dei temi complessi legati alla riforma del sistema giudiziario, coinvolgendo esperti che esporranno le ragioni del "Sì e del No. L'appuntamento è fissato alle ore 16:15 presso i locali in Via Scaramella, con l'obiettivo di superare le semplificazioni eccessive che spesso caratterizzano il discorso pubblico su materie giuridiche intricate. La scelta di organizzare questo confronto prima della consultazione popolare riflette la necessità di offrire ai cittadini strumenti di comprensione concreti, svincolati da logiche partitiche o ideologiche.