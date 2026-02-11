Ryanair | Voli primaverili dal 2026 con tariffe fino a 11,99 euro prenotazioni entro il 12 febbraio

Ryanair apre le prenotazioni per i voli primaverili del 2026, con tariffe che partono da appena 11,99 euro. Chi vuole viaggiare tra febbraio e aprile ha ancora pochi giorni per prenotare: l’offerta scade il 12 febbraio. La compagnia irlandese punta a riempire i voli con prezzi molto bassi, invitando i viaggiatori a programmare in anticipo le proprie vacanze in Europa.

Ryanair lancia una promozione flash per voli primaverili verso diverse città europee, con tariffe a partire da 11,99 euro per viaggi da febbraio a fine aprile 2026. L’offerta, ideale per chi cerca fughe low cost, include destinazioni come Bruxelles, Zagabria e Bristol, offrendo un’opportunità di esplorare nuove culture senza gravare sul bilancio. Febbraio è quel momento dell’anno in cui l’inverno perde forza e la voglia di pianificare una breve vacanza primaverile si fa sentire. Ryanair, consapevole di questa tendenza, ha deciso di lanciare una promozione flash per incentivare i viaggiatori a prenotare voli a prezzi particolarmente vantaggiosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ryanair annuncia le rotte estive 2026 dall'aeroporto di Ancona, con oltre 40 voli settimanali e tariffe a partire da 29,90 euro.

