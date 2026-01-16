Musica aiuto allo studio e socialità | al via Open Space il nuovo ritrovo per gli under 35

Un progetto gratuito attivo ogni settimana per offrire ai ragazzi un luogo fisico e non virtuale dove esprimersi, con la possibilità per altre associazioni di utilizzare gli spazi per nuove iniziative Alla sala Morigi di via Gramsci 27 prende il via Open space, il nuovo progetto giovanile promosso dall’associazione di volontariato La finestra del sole odv – sede di Ravenna, realizzato in risposta all’avviso pubblico del Comune di Ravenna per la ricerca di associazioni e gruppi locali con cui collaborare per la realizzazione di progetti di aggregazione e partecipazione giovanile. Il progetto si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 35 anni e nasce dalla volontà di offrire uno spazio libero, inclusivo e partecipato, pensato “da giovani per giovani”, per sostenere e incentivare il protagonismo giovanile, stimolare la creatività e promuovere la pratica del volontariato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

