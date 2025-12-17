Brescia | visita guidata alla chiesa di San Francesco e al suo meraviglioso chiostro

Visita guidata alla chiesa di San Francesco e al suo suggestivo chiostro a Brescia, un luogo che unisce arte e spiritualità. Esplora un angolo segreto e affascinante della città, immerso in pietra, luce e silenzio, scoprendo il volto più autentico e nascosto di Brescia.

Scopri il volto più segreto e affascinante di Brescia, là dove arte e spiritualità si fondono in un abbraccio di pietra, luce e silenzio. Un'occasione unica per entrare nel cuore nascosto della città, in luoghi solitamente poco accessibili ma ricchi di meraviglie che raccontano secoli di fede.

