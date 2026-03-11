Roma | 5 esperti scelti per l’osservatorio sulla crisi

A Roma è stato istituito un nuovo osservatorio sulla crisi abitativa, composto da cinque esperti selezionati per analizzare la situazione nella capitale. La prima riunione operativa si è svolta il 9 marzo nell’ufficio dell’assessore Tobia Zevi a Garbatella. L’organismo ha l’obiettivo di monitorare e valutare le problematiche legate alla disponibilità di alloggi nella città.

La capitale italiana ha la nascita formale di un nuovo organo tecnico dedicato alla crisi abitativa, con una prima riunione operativa svoltasi il 9 marzo nell’ufficio dell’assessore Tobia Zevi a Garbatella. Questo osservatorio, inserito nel piano strategico per il diritto all’abitare approvato nel 2023, si è costituito grazie alla selezione di cinque professionisti scelti tramite avviso pubblico scaduto il 25 novembre scorso. Il gruppo lavora senza retribuzione e include figure come Maria Cristina Coppola, Sara Miscioscia, Giancarlo Storto, Mattia Santarelli e Giacomo Roma, che coordinerà l’iniziativa. L’obiettivo immediato è definire un piano di lavoro e produrre i primi dossier, tra cui quelli sui condomini misti e le valutazioni di impatto sociale, per supportare le politiche pubbliche con dati concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

