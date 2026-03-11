Robot un nuovo sistema tattile bioispirato apre la strada a un’IA a basso consumo

Un nuovo sistema tattile bioispirato è stato presentato, aprendo la strada a un’intelligenza artificiale più sostenibile dal punto di vista energetico. Il dispositivo utilizza tecnologie ispirate al senso del tatto umano, e rappresenta un passo avanti nello sviluppo di sistemi IA che consumano meno energia. La discussione sull’efficienza energetica dell’intelligenza artificiale si fa sempre più urgente, mentre questa innovazione si inserisce nel panorama tecnologico attuale.

Il futuro dell'intelligenza artificiale non dipenderà solo da quanto sarà 'intelligente' e in grado di elaborare dati, ma anche dalla sua sostenibilità energetica. Uno studio pubblicato su Nature Communications e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con STMicroelectronics, Università di Zurigo e Politecnico Federale di Zurigo, ha sviluppato un innovativo sistema tattile bioispirato capace di riprodurre le modalità di percezione ed elaborazione del tatto umano con consumi energetici drasticamente ridotti.

