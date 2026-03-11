Risultati Champions League LIVE | Real avanti sul Manchester City vince anche il Bodo

Nella notte si sono disputate diverse partite di Champions League, con il Real Madrid che ha ottenuto una vittoria contro il Manchester City e il Bodo che ha conquistato un successo. La Redazione di JuventusNews24 ha fornito aggiornamenti in tempo reale su tutti gli incontri in programma e sul cammino della squadra bianconera. I risultati di questa giornata si sono aggiunti alla cronaca della competizione europea.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52’ Jackson, 64’ Olise, 67’ Musiala, 90’+3’ Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55’ Alvarez, 76’ Solanke). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: Real avanti sul Manchester City, vince anche il Bodo Articoli correlati Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt avanti a sorpresa sul Manchester CityFali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Risultati Champions League LIVE: in campo tra le altre Real Madrid e Manchester Citydi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Aggiornamenti e notizie su Risultati Champions League Temi più discussi: Andata ottavi di finale di Champions League: vincono Galatasaray, Bayern e Atlético, il Barça pareggia in extremis a Newcastle; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti in tempo reale [NEWS]; Il Barça agguanta il Newcastle al 96', Spurs travolti dall'Atletico. Il Gala batte il Liverpool con un ex Juve. Risultati Champions League | Pari a Leverkusen! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Atalanta sconfitta con 6 gol! Diretta gol live score (oggi 10 marzo 2026)Risultati Champions League: l'Atalanta ospita il Bayern nell'andata degli ottavi, in campo ci sono poi tre delle sei squadre inglesi in corsa. ilsussidiario.net . @ChampionsLeague | I primi risultati degli ottavi di finale: Atalanta sconfitta dal Bayern Monaco. Vincono Atletico Madrid e Galatasaray, mentre finisce pari tra Newcastle e Barcellona x.com Alla luce degli ultimi risultati di Campionato e Champions League, vediamo chi dei nostri ragazzi ha ancora la possibilità di azzeccare il pronostico fatto ad inizio stagione (Reel by @growithsilvia ) Forza Juvenilia !!! Forza Fiammamonza !!! - facebook.com facebook