Caos sul bus aggressione dieci contro tre | botte e fuggi fuggi

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in pieno centro a Genova. Intorno alle 5:30, su un bus in piazza De Ferrari, dieci persone hanno aggredito tre passeggeri. La rissa è scoppiata all’improvviso, con calci e pugni, creando confusione e panico tra gli altri presenti. Alcuni passanti hanno chiamato subito le forze dell’ordine, che sono arrivati sul posto poco dopo. La scena è stata violenta e il fuggi fuggi generale ha complicato le cose. Per ora, nessuno ha riportato ferite

Caos e momenti di paura a bordo di un bus intorno alle ore 5:30 di sabato 31 gennaio 2026 in piazza De Ferrari. Una violenta aggressione con feriti e intervento dei soccorritori per le cure e delle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti. Riavvolgiamo il nastro. All'alba la Croce Bianca Genovese è intervenuta con le ambulanze 3-273 della sede centrale e 3-278 del distaccamento Carignano, la richiesta di soccorso è arrivata perché tre ragazzi di origine nordafricana, saliti in corso Buenos Aires e diretti verso Sampierdarena con il filobus 20, alla fermata del centro cittadino sarebbero stati raggiunti da almeno dieci connazionali che li avrebbero aggrediti per ragioni da chiarire.🔗 Leggi su Genovatoday.it

