Riparte la stagione dei treni storici | tutti i percorsi in Lombardia

In Lombardia riprende la stagione dei treni storici con il primo viaggio previsto per domenica 29 marzo 2026. La ferrovia sarà attraversata dal treno “Besanino Express”, che collega paesaggi lombardi e traccia un percorso legato alla storia ferroviaria della regione. L’iniziativa coinvolge diverse tratte e si svolge lungo percorsi caratterizzati da treni d’epoca e scenari naturali.

La Lombardia torna a viaggiare nel tempo sui binari. Riparte infatti la stagione dei treni storici, con il primo appuntamento fissato per domenica 29 marzo 2026 con il suggestivo "Besanino Express", un viaggio tra storia ferroviaria e paesaggi lombardi. Il convoglio partirà alle 9.25 da Milano.