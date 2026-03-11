Riparte la stagione dei treni storici | c' è anche il Besanino Express
In Lombardia riprende la stagione dei treni storici con il primo viaggio in programma sabato 29 marzo 2026. Il treno, chiamato Besanino Express, partirà alle 9 e percorrerà le rotaie di un percorso che riporta in vita un tratto ferroviario storico. L’evento coinvolge diverse compagnie ferroviarie e appassionati di treni d’epoca.
Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il 'Besanino Express': la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monza, da dove proseguirà percorrendo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
