Rijeka-Strasburgo Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domani sera alle 18:45 si sfidano in una partita di Conference League Rijeka e Strasburgo. L'incontro, valido per la doppia sfida dei quarti di finale, vede le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo. Lo Strasburgo, dopo aver vinto il girone, affronta i croati nel tentativo di avanzare ulteriormente nel torneo. Le quote e i pronostici sono già disponibili e fanno discutere gli appassionati.

Dopo aver vinto un po' a sorpresa il girone di Conference League lo Strasburgo di O'Neill va a caccia dei quarti di finale nella doppia sfida contro i croati del Rijeka. I Rije?ki bijeli campioni croati uscenti vengono da 4 vittorie consecutive, anche se in classifica la Dinamo Zagabria è ben lontana e ormai impossibile da raggiungere. La squadra di Sanchez viene dal playoff passato agevolmente.