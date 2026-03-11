Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si affrontano Rijeka e Strasburgo nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Conference League. Lo Strasburgo, che ha conquistato il primo posto nel girone, affronta ora la doppia sfida contro i croati del Rijeka. Le formazioni e le quote sono state già stabilite, mentre i pronostici sono ancora in fase di valutazione.

Dopo aver vinto un po’ a sorpresa il girone di Conference League lo Strasburgo di O’Neill va a caccia dei quarti di finale nella doppia sfida contro i croati del Rijeka. I Rije?ki bijeli campioni croati uscenti vengono da 4 vittorie consecutive, anche se in classifica la Dinamo Zagabria è ben lontana e ormai impossibile da raggiungere. La squadra di Sanchez viene dal playoff passato agevolmente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rijeka-Strasburgo (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

