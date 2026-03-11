Il confronto politico si accende sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste a Viale Geno. Il segretario cittadino del PD e un consigliere comunale del partito hanno risposto alle dichiarazioni del sindaco, definendo la decisione di posticipare l’intervento una scelta politica e non un obbligo di legge. La vicenda coinvolge quindi le posizioni delle forze politiche sulla gestione del progetto.

Si accende il confronto politico sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste. Daniele Valsecchi, segretario cittadino PD e Stefano Legnani, consigliere comunale PD, replicano alle dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese, respingendo le accuse ricevute e sostenendo che lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Viale Geno: 600 mila euro bloccati, scontro PD e sindacoLa tensione politica a Como si è accesa intorno al progetto di riqualificazione del lungolago, dove il rinvio dei lavori su Viale Geno ha scatenato...

Tutto quello che riguarda Restyling di Viale Geno scontro tra PD...

Temi più discussi: Restyling di Viale Geno, scontro tra PD e sindaco: Il rinvio dei lavori è una scelta politica, non un obbligo di legge; Cantiere di viale Geno, domani non partiranno i lavori. Il Pd contro il sindaco: Si nasconde dietro accuse infondate; Stop (per ora) a ruspe ed operai, il cantiere di viale Geno non parte settimana prossima:Dobbiamo aspettare il Tar; Le richieste del Comune di Como e degli esercenti. In attesa del cantiere è già folla in viale Geno.

Restyling di Viale Geno, scontro tra PD e sindaco: Il rinvio dei lavori è una scelta politica, non un obbligo di leggeSi accende il confronto politico sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste. Daniele Valsecchi, segretario cittadino PD e Stefano Legnani, consigliere comunale PD, replicano alle ... quicomo.it

Cantiere di viale Geno, domani non partiranno i lavori. Il Pd contro il sindaco: Si nasconde dietro accuse infondateBisognerà aspettare metà aprile per capire se e quando si potrà partire. Nuove accuse dagli esponenti dem Legnani e Valsecchi ... espansionetv.it

Proseguono gli interventi di restyling dell’illuminazione pubblica a #SestoCalende. Ora tocca a viale Italia e al cavalcavia Marchetti facebook