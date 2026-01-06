Relazioni tossiche o incapacità di stare nell’amore?

Le relazioni tossiche e le difficoltà nell’amare sono temi complessi che spesso ci portano a chiederci se siamo ancora capaci di vivere l’amore autentico. In un contesto in cui la paura e la difesa prevalgono, si rischia di perdere il contatto con la capacità di aprirsi e di condividere emozioni sincere. Comprendere queste dinamiche può aiutare a riscoprire la possibilità di relazioni sane e autentiche.

Siamo ancora in grado di amare o abbiamo solo imparato a difenderci? A proteggerci. A scappare. A controllare. A non sentire troppo. Arriva, prima o poi, una fase della vita in cui la domanda sull’amore si fa più insistente e ci spinge alle volte a riflettere, ad interrogarci. Succede per l’età che avanza, per la pressione sociale, per le vite degli altri che scorrono davanti ai nostri occhi — coppie che si formano, famiglie che nascono, relazioni che finiscono — e che, inevitabilmente, ci interrogano. Non è una domanda romantica, né ingenua. È una domanda adulta. Siamo ancora in grado di amare? O, forse, abbiamo solo imparato a proteggerci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Monkey barring: l’incapacità di stare da soli nelle relazioni contemporanee Leggi anche: La (non) guida alle relazioni tossiche Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dipendenza e autosvalutazione: le trappole delle relazioni tossiche - Possono nascere all’interno della famiglia, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, ma anche nelle ... dilei.it Le relazioni tossiche? Spesso iniziano in famiglia - Ma spesso non è la relazione di oggi che fa più male. repubblica.it Quando una relazione diventa tossica: la mia potrebbe essere considerata tale? - Scopri i segnali di una relazione emotivamente dannosa e strategie basate sulla psicologia per tutelare la tua salute mentale con autorevolezza. medicitalia.it È la frase che blocca più persone adulte di quante immaginiamo. Arriva come una sentenza. E spegne qualsiasi tentativo di mettere un limite. Le relazioni tossiche non esistono solo nelle coppie. Esistono anche tra genitori e figli adulti. E fanno ancora più mal - facebook.com facebook io che osservo le relazioni tossiche degli altri dal mio trono di single: x.com

