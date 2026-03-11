Referendum non solo Sal Da Vinci | ecco le colonne sonore del Sì e del No

Con l’avvicinarsi del referendum sulla riforma della magistratura, aumentano gli appelli e le campagne di sensibilizzazione. Nel frattempo, circolano diverse colonne sonore che rappresentano le posizioni del Sì e del No, accompagnando il dibattito pubblico. A livello nazionale, vari attori e sostenitori si mobilitano per promuovere le proprie idee, mentre il countdown verso il voto si fa sempre più intenso.

Con l’avvicinarsi della data del referendum sulla riforma della magistratura, si moltiplicano gli appelli. No, non stiamo parlando solo di quelli social et orbi dei testimonial vip dei due fronti, i vari Montanari, Gratteri, Di Pietro, Bartolozzi e compagnia cantante. Ma anche quelli dei semplici cittadini. Se Giorgia Meloni ha sfoderato come arma neomelodica la sanremese Per sempre sì di Sal Da Vinci, ecco qualche consiglio di variazione sul tema. Agli indecisi non resta che affidarsi a un Fiorello d’annata. Possibili colonne sonore per i sostenitori del Sì:. Stupendo di Vasco Rossi (occhio però a tagliarla al momento giusto visto che il testo recita: «Sì stupendo! Mi viene il vomito»). 🔗 Leggi su Lettera43.it

