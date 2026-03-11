Referendum incontro per il Sì con l' avvocato Giulia Bongiorno e il professor Paladini

Un incontro pubblico si è svolto per discutere le ragioni del Sì al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. A partecipare sono stati l'avvocato Giulia Bongiorno e il professor Paladini, che hanno affrontato i temi relativi alla riforma dell'ordinamento giurisdizionale e alla creazione della Corte disciplinare. L'evento è stato organizzato per approfondire gli aspetti della consultazione popolare.

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dell'ordinamento giurisdizionale e l'istituzione della Corte disciplinare. L'appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 17.30 all'Hotel Euro, in via Colombo.