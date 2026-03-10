Referendum a Ortona l' incontro con il senatore Michele Fina e il professor Carlo Leone Di Marco

A Ortona si sono svolti due incontri per discutere del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. Alla manifestazione hanno partecipato il senatore Michele Fina e il professor Carlo Leone Di Marco, che hanno spiegato le ragioni del no. L’evento ha visto la presenza di cittadini e interessati, che hanno ascoltato le argomentazioni dei relatori.

Doppio appuntamento a Ortona per illustrare le ragioni del no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi. A organizzare è il coordinamento cittadino composto dal Partito Democratico, Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano, Anpi e Cgil. Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, dalle ore 17:30 alle 19, presso lo Spazio Kairos di Ortona e vedrà la partecipazione di relatori del senatore del Pd Michele Fina e del professor Carlo Leone Di Marco, già docente di diritto pubblico all'università di Teramo. A seguire, alle ore 19:10, la mobilitazione si sposterà all'aperto: il... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Referendum costituzionale, serata informativa alla sala Allende con il professor Marco ValbruzziMartedì, 10 marzo, alle ore 20,30 presso la Sala Allende a Savignano sul Rubicone (corso Vendemini 18) si svolgerà un incontro di approfondimento sui... Leggi anche: Avellino accoglie il senatore Marco Croatti: incontro pubblico sulla Flotilla e i valori dell’umanità