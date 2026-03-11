Il procuratore Nicola Gratteri ha chiarito di non aver fatto dichiarazioni sulla posizione di Sal Da Vinci nel referendum sulla giustizia, smentendo le voci circolate e precisando che si trattava di uno scherzo con Gramellini. La confusione riguarda le affermazioni attribuite a lui riguardo al voto dei cantanti, ma Gratteri ha confermato di non aver mai commentato pubblicamente la questione.

Gratteri torna sul caso Sal Da Vinci e spiega che stava scherzando. Il procuratore fa notare che stava ridendo con il presentatore Gramellini. “Tutto un gioco tra me e il presentatore”, aggiunge e chiede a chi lo intervista su Il Foglio di andare a controllare. La battuta sembra derivare dal meme virale che vuole il testo della canzone “Per sempre sì” utilizzato per la linea politica del referendum. Non un errore ma uno scherzo Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, è stato raggiunto in un’intervista da Il Foglio. In questa spiega il “no” presunto di Sal Da Vinci al programma In altre parole su La7. Ricordiamo che nel corso della trasmissione, il procuratore aveva citato il cantante come un cittadino che avrebbe votato “no”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, Gratteri smentisce la gaffe su Sal Da Vinci e le false dichiarazioni sul No: "Scherzavo"

