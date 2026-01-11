Barcellona-Real Madrid oggi in finale di Supercoppa dove vederla in tv e streaming | orario e formazioni

Oggi si disputa la finale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, in programma alle 20 in Arabia Saudita. Per seguire l'incontro, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi dedicati o optare per lo streaming online. Di seguito le informazioni su orario, modalità di visione e le formazioni delle due squadre.

Il Barcellona e il Real Madrid si affronteranno oggi nella finale della Supercoppa di Spagna. "El Clasico" in Arabia Saudita si gioca con orario di inizio alle 20. La finale si potrà vedere in TV in chiaro e in streaming gratis.

#Supercoppa #Spagnola, la #finale è il ' #Clasico' #Barcellona - #RealMadrid - #sportpress24 - facebook.com facebook

Al via questa sera la Supercoppa spagnola 2026: in campo Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Le sfide della Final Four in diretta in chiaro in Italia, ecco come seguirle x.com

