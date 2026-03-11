Rapunzel il live-action ha la sua villain | Kathryn Hahn sarà Madre Gothel

Dopo mesi di voci e attese, Disney ha annunciato che Kathryn Hahn interpreterà Madre Gothel nel nuovo live-action di Tangled. L’attrice, nota per ruoli in serie come WandaVision e Agatha All Along, prenderà il ruolo della villain principale nel film. L’annuncio ufficiale conferma la scelta e mette fine alle speculazioni sulla casting di questo personaggio chiave.

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Disney ha finalmente trovato la sua Madre Gothel. Sarà Kathryn Hahn (WandaVision, Agatha All Along) a interpretare l’iconica antagonista nel live-action di Tangled (Rapunzel). Il cast del film sta prendendo forma in modo definitivo. Accanto alla Hahn, vedremo Teagan Croft nei panni di Rapunzel e Milo Manheim (Zombies) in quelli dell’affascinante ladro Flynn Rider. Inizialmente, il ruolo di Madre Gothel era stato accostato a Scarlett Johansson, la quale ha però dovuto rinunciare al progetto a causa dei sovrapposizioni lavorative con i sequel di The Batman e il reboot de L’Esorcista. La regia è stata affidata a Michael Gracey, già dietro il successo di The Greatest Showman, il che fa ben sperare per la componente musicale del film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

