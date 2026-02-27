Alisson Santos potrebbe non scendere in campo come titolare nella partita di domani del Napoli contro l’Hellas Verona alle 18. Il motivo è un lieve problema fisico che lo riguarda, secondo quanto riportato. La decisione finale sulla sua presenza nel match sarà presa nelle prossime ore. La squadra si prepara comunque alla sfida senza confermare ancora la formazione ufficiale.

KK Napoli: Conte potrebbe non rischiarlo e al suo posto giocherebbe Giovane. Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Alisson Santos Alisson Santos potrebbe non essere schierato da Antonio Conte titolare nel match di domani del Napoli contro l’Hellas Verona, alle 18. “Ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos che potrebbe spingere Conte a non puntare su di lui dall’inizio. Nelle ultime ore emerge un piccolissimo fastidio fisico. Se non dovesse farcela, non verrebbe rischiato e giocherebbe Giovane“. Ottavi Europa League, ecco il derby italiano: sarà Bologna-Roma. Poi Lille-Aston Villa e Stoccarda-Porto Sarà Gasp contro Italiano: un match bollente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos potrebbe non giocare titolare contro il Verona per un piccolo problema fisico (Kiss Kiss Napoli)

Leggi anche: Napoli, Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’Atalanta

Sanremo, a Casa Kiss Kiss campagna vaccinale contro il Papillomavirus(Adnkronos) – A Sanremo riflettori accesi sulla prevenzione contro il Papillomavirus.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Napoli pazza di Alisson Santos: Qui è tutto bellissimo; ‘Ma non gioca nello Sporting!’. Così il Napoli ha preso Alisson Santos; Alisson #Santos non sembra una meteora: ha forza, scatto, accelerazione. Abbiamo capito perché ha convinto #Conte. Di Thomas Tammaro A Bergamo è stato il più pericoloso del #Napoli. Conte ha lo ha schierato subito titolare, con lo #Sporting tra campion; Marolda: Sarei curioso di vedere Alisson Santos titolare contro l’Atalanta.

Alisson Santos in dubbio per Verona! KK: piccolo problema fisico, già scelto il sostitutoUn piccolo punto interrogativo accompagna le scelte di formazione del Napoli in vista della trasferta di Verona. A sollevarlo è stato Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio ... tuttonapoli.net

Conte lascia Alisson fuori? Tuttosport: sulla trequarti si torna al passatoDopo aver acceso l’entusiasmo nelle ultime settimane, Alisson Santos potrebbe essere destinato a un passo indietro nel match di domani contro l'Hellas Verona. econdo quanto riportato ... tuttonapoli.net

ULTIM'ORA - Problema fisico per #Alisson Santos LEGGI QUI areanapoli.it/share/622565/ - facebook.com facebook

Alisson Santos-CAM Sprazzi di alla 1ª da #AlissonSantos #SerieAEnilive #DAZN x.com