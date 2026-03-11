Raccolta fondi per Stefano in trincea contro la Sla

Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere Stefano, che si trova in prima linea contro la Sla. Stefano ha commentato che le spese per energia, materiali e consumi sono aumentate considerevolmente, rendendo difficile sostenere i costi mensili. La sua lotta quotidiana si svolge in un contesto di difficoltà economiche crescenti e necessità di supporto continuo.

"Le macchine non si fermano mai. L'energia, i materiali, i consumi, tutto è aumentato. E ogni mese diventa una corsa contro spese che non posso più sostenere". Sono queste le parole che accompagnano il racconto di Stefano Borsari, sessantatreenne di Monte San Pietro, che nel 2017 ha scoperto di essere affetto da Sla e che, nei giorni scorsi, ha lanciato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per mantenere i macchinari che lo supportano nella sua quotidianità. Dopo una vita scandita da numerose passioni sportive, tra basket, equitazione, snowboard e kitesurf, nove anni fa è arrivata infatti la diagnosi che ha cambiato profondamente la sua vita.