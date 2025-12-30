Da Messina il libro Questo è papà si trasforma in una serie animata nel 2026 l’inizio dei lavori

Da messinatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, partiranno i lavori per la serie animata ispirata al libro

Dopo la notizia della distribuzione nel paese del Sol Levante, un nuovo progetto creativo prende vita dal libro "Questo è papà", opera del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

da messina il libro questo 232 pap224 si trasforma in una serie animata nel 2026 l8217inizio dei lavori

© Messinatoday.it - Da Messina il libro "Questo è papà" si trasforma in una serie animata, nel 2026 l’inizio dei lavori

Leggi anche: Da Messina a Tokyo: “Questo è papà” il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone

Leggi anche: Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: "Spero che ad inizio 2026 partano i lavori, magistratura permettendo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da Messina a Tokyo | Questo è papà il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone; Da Catania a Tokyo | Questo è papà il nuovo libro di Davide Vinciprova vola verso il giappone.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.