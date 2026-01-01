I test ufficiali della MotoGP 2026 sono previsti in tre sessioni, da svolgere prima dell’inizio del campionato. La stagione 2026 prenderà il via in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo. Le date delle sessioni di test saranno comunicate successivamente, offrendo ai team l’opportunità di prepararsi adeguatamente prima dell’apertura del mondiale.

Saranno tre le sessioni di test che la MotoGP sosterrà nel 2026 prima dell’inizio del Mondiale, programmato in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo. Si terranno tutti in Asia e in due differenti autodromi, compreso quello che ospiterà il debutto del campionato iridato. Si comincerà dal 29 al 31 gennaio a Sepang, dove andrà in scena il cosiddetto shake down, al quale potranno partecipare solo i piloti titolari delle Case in Fascia D (dunque Yamaha). Le altre aziende avranno modo di girare esclusivamente con i collaudatori. La pista malese sarà palcoscenico anche della prima sessione vera e propria, programmata dal 3 al 5 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si svolgeranno i Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del Mondiale

Leggi anche: Quando si svolgeranno i Test di F1 2026? Tutte le date, una sessione sarà chiusa al pubblico

Leggi anche: Quando inizia il Mondiale MotoGP nel 2026? Il calendario di tutte le gare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando si svolgeranno i Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del Mondiale; MotoGP | La stagione 2026 si avvicina: ecco date e orari delle presentazioni dei team; Williams livrea Montmeló in anteprima: gallery imperdibile; Quando si svolgeranno i Test di F1 2026? Tutte le date, una sessione sarà chiusa al pubblico.

MotoGP 2026, calendario ufficiale gare e test: tutte le date dei 22 Gran Premi - Tutte le date e le tappe della stagione che precede il nuovo regolamento tecnico. f1ingenerale.com