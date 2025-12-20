Grande successo per il concerto nella chiesa di Santa Maria dell' Arco

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emozione e partecipazione hanno scandito il Concerto di Natale del Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo” di Aversa, ospitato nella gremita Chiesa di Santa Maria dell’Arco di Frignano. Un appuntamento speciale che ha segnato un momento storico per Frignano: per la prima volta, l’istituto ha. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: San Mango sul Calore: il pianista Luigi Coppola in concerto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli

Leggi anche: Roma. “Ave o Maria”. Concerto lirico il 29 Novembre alla Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Monte Santo) di Piazza del Popolo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Grand Christmas Concert alla Chiesa di San Paolo entro le Mura; Grande successo per il Concerto sotto l'Albero; Concerto di Natale alla Chiesa di San Lorenzo di Varignana; Concerto di Natale ad Altamura: Coro dell’Università della Terza Età e Fanfara dei Bersaglieri.

grande successo concerto chiesaCon grande splendore: successo per il magico concerto di Natale (foto) -  Il Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Culturale Piazza Cavour, ... marsicalive.it

grande successo concerto chiesaTeatro Politeama di Palermo, grande successo per il concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana - PALERMO (ITALPRESS) – Pubblico numeroso, clima di festa e lunghi applausi hanno salutato ieri sera al Politeama Garibaldi il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, uno degli appuntamen ... msn.com

grande successo concerto chiesaConcerto “Ave Maria per l’Immacolata”: successo di pubblico - Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il concerto “Ave Maria per l’Immacolata”, tenutosi nella Chiesa di Santa Maria della Mercede in ... napolivillage.com

Scampanottata a Dierico di Paularo (UD) Dièri - Pieve di Santa Maria Maggiore

Video Scampanottata a Dierico di Paularo (UD) Dièri - Pieve di Santa Maria Maggiore

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.