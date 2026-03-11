Proprietari più ricchi in Serie A il patron di Oaktree è solo sesto Ecco chi comanda

In Serie A, i proprietari delle squadre più ricche sono principali protagonisti del calcio italiano, con il patron di Oaktree che si colloca solo al sesto posto. Il panorama del calcio nazionale vede ora una presenza predominante di grandi gruppi imprenditoriali internazionali, coinvolti nella gestione e nel controllo delle società calcistiche. Questa tendenza sottolinea come il settore sia sempre più influenzato dagli investimenti esteri.

Proprietari più ricchi in Serie A. Il calcio italiano è sempre più nelle mani di grandi gruppi imprenditoriali internazionali. Lo dimostra anche la classifica dei miliardari pubblicata da Forbes, nella quale compaiono diversi proprietari e azionisti dei club di Serie A. Analizzando i patrimoni dei principali investitori presenti nel massimo campionato italiano emerge una graduatoria interessante, con alcuni nomi molto noti del panorama economico mondiale. La classifica dei proprietari più ricchi in Serie A. 1. Fratelli Hartono (Como) – 38,5 miliardi di dollari I magnati indonesiani Robert e Michael Hartono sono nettamente i più ricchi tra i proprietari della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

