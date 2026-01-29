Evento online | CASIO e il MIM presentano il progetto didattico Le donne fanno scienza

Il 11 febbraio, dalle 16 alle 17.30, CASIO organizza un evento online per presentare il progetto “Le donne fanno scienza”. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, vuole mettere in luce il ruolo delle donne nel campo della scienza e stimolare l’interesse tra gli studenti. La presentazione sarà aperta a tutti e si svolgerà in forma digitale.

L’11 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 CASIO presenterà la nuova iniziativa didattica “Le donne fanno scienza”, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L‘evento di lancio si terrà online, previa iscrizione a questo link, ed è destinato ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado. Durante l’evento, ospiti di eccezione offriranno spunti di riflessione sul divario di genere nelle discipline scientifiche. Inoltre, attraverso la voce di chi ha ideato il progetto, sarà possibile conoscere le tappe dell’iniziativa, le modalità di adesione, e i materiali disponibili per supportare concretamente il lavoro in classe.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su CASIO MIM

Il progetto “Le donne fanno scienza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con Casio, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, sull’importanza della presenza femminile nel campo scientifico.

Ultime notizie su CASIO MIM

