A Sassuolo, l’oratorio San Giovanni Bosco ospita un progetto pomeridiano dedicato agli studenti delle scuole superiori. Un insegnante in pensione tiene lezioni all’interno degli spazi dell’oratorio, coinvolgendo i giovani in attività didattiche. L’iniziativa prosegue da alcuni mesi e mira a offrire un supporto supplementare agli studenti del territorio.

Prosegue a Sassuolo l’iniziativa di recupero pomeridiano dedicata agli studenti delle scuole superiori ospitata negli spazi dell’oratorio San Giovanni Bosco. Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Uciim Modena-Sassuolo, l’associazione di docenti, dirigenti e formatori cattolici presieduta dalla professoressa Alessandra Borghi e rappresenta sia un sostegno concreto per le famiglie, ma soprattutto per offrire agli studenti un ambiente sereno e stare insieme a compagni e amici anche nel recupero di alcune lacune. Gli incontri si svolgono negli spazi messi a disposizione dall’oratorio guidato da don Antonio. "Siamo alla seconda annualità – spiega Borghi – e le presenze sono in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prof in pensione danno lezioni in oratorio

Articoli correlati

Leggi anche: Tifavano regime, ora danno lezioni agli Usa

Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”(Adnkronos) – Heather Parisi 'segnala' il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l'infettivologo risponde preannunciando querela.

Altri aggiornamenti su Prof in pensione danno lezioni in...

Argomenti discussi: Prof in pensione danno lezioni in oratorio; Ladri in casa della prof Renata Feltrin: Dopo gli scorsi furti non ho più niente. L'ho scritto anche sui social, così si risparmiano la...