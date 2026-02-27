Con il Milan per sempre | tutti in pressing su Modric

Il futuro di Modric al Milan resta incerto. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno e può decidere di rinnovare per un altro anno, ma la decisione spetta a lui. La società sta valutando le proprie mosse, mentre l’allenatore mostra interesse nel mantenere il centrocampista. La situazione resta in attesa di sviluppi, con le parti che monitorano attentamente gli sviluppi.

Quando si parla di possibili rinnovi di contratto rossoneri e della spinta di Allegri perché la stretta di mano si compia, di solito finisce bene: Maignan, capitano del Milan, è stato anche il primo a sposare a lungo il nuovo corso. Il carisma dell’allenatore e le rinnovate ambizioni della squadra hanno avuto la loro parte. Il prossimo anno Max sarebbe felice di ritrovare a Milanello anche Luka Modric, il vero faro della squadra in campo e fuori. Luka ha già ampiamente superato il minutaggio dell’ultima Liga: con il Real 24-25 giocò per 1820 minuti in campionato, in questa Serie A è andato oltre i duemila, esattamente 2096. Secondo le statistiche della Lega, è il secondo giocatore in A per passaggi riusciti: 634 contro gli oltre ottocento dello juventino Locatelli, tra le altre cose più giovane di dodici anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

