Premier League di Roma la Fijlkam punta sulla sostenibilità

Dal 13 al 15 marzo al PalePellicone si svolgerà la Premier League di Roma, uno degli eventi più rilevanti della stagione sportiva. La Fijlkam ha annunciato che questa manifestazione sarà la prima a essere gestita secondo la certificazione internazionale ISO 20121, dedicata alla sostenibilità degli eventi. L’appuntamento vedrà la partecipazione di atleti e squadre provenienti da diverse nazioni.

Temi più discussi: La squadra nazionale e tutti gli italiani in gara alla Premier League di Roma; Partecipa a Karate One Premier League e approfitta delle promozioni; Premier League Roma, la Fijlkam punta sulla sostenibilità; Karate, 38 atleti italiani in gara alla Premier League di Roma: ecco chi sono.

Karate, 38 atleti italiani in gara alla Premier League di Roma: ecco chi sonoDodici convocati dalla nazionali dalla DNT e altri iscritti individualmente: i nomi di tutti gli azzurri che scenderanno sul tatami di Ostia per la tappa del più importante circuito internazionale ... today.it

Karate Premier League a Roma, Benetello: Pietra miliare per il movimento italianoDal punto di vista del pubblico, ci sarà un effetto Colosseo, assicura. Ma la Premier League a Roma non è l’unico evento internazionale che l’Italia ospiterà nel 2026: a dicembre appuntamento fisso ... repubblica.it

